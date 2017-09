Nouveau gouvernement : Comment Aminata Angélique Manga a accueilli sa nomination Promue hier, ministre de l’Economie solidaire et Microfinance, Aminata Angélique Manga raconte comment elle a vécu sa nomination.

« J’ai accueilli cette nouvelle avec beaucoup de joie, mais aussi de surprise. J’ai d’abord rendu grâce à Allah, le Tout-puissant, j’ai exprimé mon immense gratitude à l’endroit de mes parents, une infinie gratitude et un remerciement sans fin au chef de l’Etat, son Excellence Macky Sall pour sa confiance placée en ma modeste personne et pour le privilège qu’il m’a accordée, en me nommant à ce poste ministériel », a-t-elle raconté vendredi sur Rfm.



L’ancienne Directrice l’Agence nationale Pour la relance des Activités économiques et sociales en Casamance (ANRAC) promet d’œuvrer pour mériter la confiance du chef de l’Etat. « J’en mesure toute l’ampleur de la tâche… Je sais que ce ne sera pas un travail facile. Mais je vais m’employer à accomplir cette mission exaltante et à servir la nation, les populations, le parti, au premier chef duquel son excellence le président Macky Sall », a dit l’enfant d’Enampore.



Et à propos des défis et priorités, elle dit attendre sa lettre de mission pour définir son plan stratégique de développement. « J’attendrai de m’installer pour mieux apprécier ce département », a souligné la benjamine du Gouvernement.





