Nouveau gouvernement : L’amputation du Secrétariat à l’Alphabétisation fâche les acteurs Ce n’est pas Youssou Touré seulement que la suppression du Secrétariat à l’Alphabétisation et aux langues nationales, fâche.

Samedi 9 Septembre 2017

Les acteurs de ce secteur déplorent également qu’un secteur aussi important ne soit pas indépendant dans le nouveau gouvernement. Selon le coordonnateur de la coalition ouest-africaine pour l’alphabétisation et l’éducation non formelle, le secteur ne doit pas être intégré dans le ministère de l’éducation nationale.



« Au Sénégal, nous avons même une semaine pour l’alphabétisation et l’éducation non formelle... c’est paradoxal qu’on moment où la célèbre, on nous apprend qu’on a enlevé le Cabinet de secrétariat d’Etat à l’Alphabétisation du gouvernement », s’est-il désolé.



Pour Soulèye Gorbal Sy, les acteurs étaient pourtant très optimistes. « Nous pensions à un certain moment avoir un ministère plein chargé de l’Alphabétisations et des Langues nationales parce que c’est un secteur très important qui est transversal, qui peut aussi aider à l’atteinte des objectifs du Sénégal émergent », a-t-il confié.



Il souligne que les acteurs de ce secteur veulent non seulement qu’il soit réintégré mais également qu’il y ait un ministère chargé de l’Alphabétisation et des Langues nationales parce qu’il y a beaucoup de défis à relever : le financement, le renforcement de capacités, la validation des acquis des compétences des acteurs du non formel.



Pour M. Gorbal Sy, il n’est pas question de le coupler avec l’éducation nationale, qui est un ministère à problème.



« Le ministère de l’éducation a trop de défis à relever. Il s’agit principalement du dialogue social, du problème des enseignants, de la gestion des écoles coraniques alors que l’alphabétisation constitue un secteur tellement important qu’il doit être dissocié », a-t-il précisé.



Il faut noter que l’analphabétisme (ni lire ni écrire) est un problème au Sénégal. Les autorités de ce secteur relèvent un taux 54,6%. Ce chiffre a été rendu public hier, à l’occasion de l’ouverture de la Semaine de l’alphabétisation.

