Nouveau gouvernement : Le Dg de la Senelec pressenti, Seydou Guèye, Abdoulaye Seck vers la sortie Après la démission acceptée du Premier ministre, Mohammad Boun Abdallah Dionne, ce mardi, une nouvelle équipe est attendue dans les prochains jours, pour former le nouveau gouvernement.

Selon des sources, le prochain attelage ne connaîtra pas la révolution du siècle même si le chef de l’Etat entend compter sur des hommes capables de lui donner des résultats pouvant lui assurer le renouvellement de son mandat.



De sources dignes de foi, l’on apprend que le Directeur de la SENELEC, Mouhamadou Makhtar Cissé est pressenti dans le Gouvernement où il devrait s’occuper du ministère en charge de l’Energie. Le ministre des Affaires étrangères serait reconduit avec le titre de ministre d’Etat. Les deux hommes ont brillamment remporté les élections législations dans leur département de Dagana, où ils étaient opposés à Oumar Sarr en place depuis 1996.



Vers une punition des responsables de la Médina



L’on nous renseigne que le ménage se fera au niveau de la Médina où la pléthore de « hauts placés » a été balayée par l’opposant et par ailleurs, maire de la Médina, Bamba Fall. Ainsi, le ministre, porte-parole du Gouvernement, Seydou Guèye devrait faire ses valises. Tout comme le ministre en charge du Tourisme et des Transports aériens, Maïmouna Ndoye Seck et son ex-collègue de de l’Agriculture et de l’Equipement rural. Dans cette liste de personnes à défénestrer, figurerait également le Directeur des impôts, Cheikh Bâ.



En le faisant, indique notre source, le président de la République reste sur son engagement de « punir » tous ceux qui n’ont pas gagné chez eux, conformément à sa promesse.



Seydou Guèye pourrait être remplacé par un homme de la communication, en la personne du journaliste, Yakham Mbaye, qui pourrait se retrouver avec un ministère plein. En tout état de cause, le président Macky Sall a le dernier mot. En de pareilles circonstances, « seul » le Premier ministre peut le joindre au téléphone, précisent nos sources.







