Nouveau gouvernement : Macky Sall enterre l’ère des secrétaires d’État

L’avènement du nouveau gouvernement marque la fin de l’ère des secrétaires d’État.



Dans l’ancien attelage gouvernemental, ils étaient au nombre de 6 : Moustapha Lo Diatta (Accompagnement et Mutualisation des organisations paysannes), Diène Faye (Hydraulique rurale), Yakham Mbaye (Communication), Abdou Ndéné Sall (Réseau ferroviaire national), Youssou Touré (Alphabétisation et Promotion des langues nationales) et Souleymane Jules Diop (Sénégalais de l’Extérieur).



Le chef de l’Etat et son Premier ministre ont décidé de ne pas reconduire les portefeuilles de secrétaire d’Etat. Ils ont cependant «recyclé» Souleymane Jules Diop, Moustapha Lô Diatta et Abdou Ndéné Sall, nommés ministres délégués. Youssou Touré, Yaxam Mbaye et Diène Faye ont tout bonnement été débarqués.







