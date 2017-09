Nouveau gouvernement : Mamadou Lamine Diallo décrypte le message de Macky Sall et formule un souhait Dans sa question hebdomadaire du mardi dont copie est parvenue à la rédaction de Leral.net, le député, Mamadou Lamine Diallo décrypte le message envoyé par le président Macky Sall, à travers son nouveau gouvernement.

« Avec le nouveau Ministre de l’Intérieur, le message de Macky Sall à l’opposition est clair : "Je gagne ou je gagne" », a-t-il décodé.



A l’en croire, « le nouveau Ministre de Intérieur a toujours montré que les lois de la République ne sont pas importantes pour lui ». « Par exemple, en 2012, sous la Primature de Abdoul Mbaye, il a signé un faux rapport de présentation du décret concernant l’affaire Petrotim venant de la Société civile.



Soutenu par Bennoo Siggil Senegaal en 2009 à Linguère, il s’est rallié au projet du Président de l’APR Macky Sall visant à dominer les populations sénégalaises et à instaurer une dictature familiale Faye Sall. Il fera ce que son nouveau Maître lui demandera de faire », croit Mamadou Lamine Diallo.



Par ailleurs, concernant le dossier des ressources naturelles, il indique qu’après Dionne II, le pétrole Sénégalais sera géré à trois par le Président Sall, le Premier ministre, Dionne et le Ministre Kane (…) « En tout cas, nous souhaitons au pétrole Sénégalais qui a commencé par le scandale de Petrotim - Timis Corporation, un bien meilleur avenir que la carrière politique de DSK en France qui a fini dans un scandale ! », écrit-il.



