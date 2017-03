Nouveau porte-parole de Tivaouane : 5 choses à savoir sur Serigne Mbaye Sy Mansour

Depuis samedi, Serigne Mbaye Sy Mansour est le porte-parole de Tiavouane. Il succède à Serigne Abdoul Aziz Sy “Al Amine”, devenu Khalife général suite à la disparition de Serigne Cheikh Tidiane Sy “Al Makhtoum”. Seneweb vous livre 5 choses sur lui que vous devez savoir.

1- Un homme de vérité

Serigne Mbaye Sy Mansour. Son nom évoque celui d’un homme de vertu dont la personnalité s’impose partout par son attachement à la vérité et au désintéressement. L’opinion publique a de lui l’image d’un homme de vérité et de justice. Chez lui, la vérité est au début et à la fin de tout. On pourrait même le surnommer “Abdoul Khaqq”, le serviteur de la vérité, en raison de son incorruptibilité, de sa sincérité et de sa constance. Si vous ne voulez pas entendre certaines vérités, ne l'écoutez pas, ne lui rendez pas visite.

2-Fils aîné de Serigne Mouhamadou Mansour Sy Maodo

Il est le fils aîné de Serigne Mouhamadou Mansour Sy Maodo (1900-1957), le grand-frère et prédécesseur dans le khalifat de Serigne Abdoul Aziz Sy “Dabakh”, Serigne Mbaye Sy Mansour se caractérise surtout par son discours direct, franc et engagé.

3-Apparenté à Cheikh Balla Thioro Mbacké

Serigne Mbaye Sy Mansour est le fils de Sokhna Aminata Seck, fille de Doudou Seck Bou El Mogdad (1867-1943), grand dignitaire de Saint-Louis qui est aussi le père de Sokhna Rokhaya Seck, mère de Serigne Moctar Mbacké ibn Cheikh Balla Thioro Mbacké. Les qualités morales de Bou El Mogdad étaient unanimement reconnues. D’ailleurs, Khaly Madiakhaté Kalla à qui il assurait l’hospitalité à Saint-Louis lui a même dédié d’admirables poèmes en guise de remerciements pour sa gentillesse et d’éloges pour son attachement à la vérité. Doudou Seck Bou El Mogdad était, en effet, un grand homme de générosité et de vérité. Jamais, il ne mâchait ses mots, même devant la puissante autorité coloniale.

4-Il est né en 1932

Serigne Mbaye Sy Mansour, né en 1932, étant le petit-fils de Doudou Seck Bou El Mogdad, il n’est donc guère étonnant qu’il ait aussi, en lui, ce caractère incorruptible d’homme de Dieu, de vertu et de vérité. A la fois courtois et franc, cultivé et très policé dans son comportement, Serigne Mbaye Sy Mansour fait de la défense de la foi islamique un combat permanent, comme il tient à la République, de l’unité nationale, de la paix civile et de la citoyenneté. Ces deux combats étant intrinsèquement liés pour lui.

5- Il est surnommé “Khomeini” par certains disciplines

Chez lui, Dieu est tout et en même temps au dessus de tout. IL est à la fois immanent et transcendant. C’est pourquoi, rien n'impressionne Serigne Mbaye Sy Mansour. Rien ne l'ébranle. D'ailleurs, certains ont fini de lui coller le sobriquet de “Khomeini”, du fait de son intransigeance sur certaines questions. C'est cet homme, âgé aujourd'hui de 85 ans, qui est devenu la voix officielle de Tivaouane.

