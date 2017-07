Nouveau scandale au Bac 2017: des notes d’Anglais volées dans un centre à Diourbel

Incroyable Alors qu’on a fini d’épilogué sur les fuites des épreuves, une autre affaire est venu s’ajouter ce dossier. A Diourbel, précisément, le domicile du président du jury 724 du Centre Mouhamadou Moustpha Mbacké a été visité nuitamment par les malfaiteurs, qui ont tout emporté sur le passage. Dans la nuit du 11 au 12 juillet, une bande de voleurs s’est introduite dans son domicile et s’y sont emparée d’un important lot de matériels dont l’ordinateur dans lequel il avait enregistré les notes de l’épreuve d’Oral d’Anglais, ses deux téléphones portables, une clé Ubs et toutes ses pièces d’identification.



Un coup dur pour les candidats du Jury 724 qui avaient déjà fini la dernière épreuve de l’examen du Baccalauréat. Le président du Jury ayant perdu toutes les données et surtout les notes, les candidats sont appelles à refaire cette dernière épreuve. Ils retournent en salle ce jeudi pour reprendre l’oral d’Anglais. Selon une source proche de cette affaire, une plainte a été déposée hier, au Commissariat urbain de Diourbel. La police a ouvert une enquête pour mettre la main sur ces voleurs.

Source : L’Observateur