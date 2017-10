Nouveau secrétaire général de l'Urd: Diégane Sène remplace Djibo Ka et reste dans Benno Bokk Yakaar La Direction de l'Union pour le renouveau démocratique (URD) a choisi hier à l’unanimité, le remplaçant de Djibo Ka à la tête du parti, en la personne de Diégane Sène. Le nouveau secrétaire général de l'Urd ambitionne de redynamiser et de faire rayonner le parti. Il annonce la tenue d'un congrès en 2018; qui va investir son candidat, le président Macky Sall pour la présidentielle de 2019.

A peine choisi à l'unanimité, le nouveau secrétaire général de l'Union pour le renouveau démocratique (URD), Diégane Sène affiche ses ambitions. Le successeur de Djibo Leity Ka à la tête de l'Urd est habité à la fois par l'émotion et l'anxiété.



En effet, le nouveau secrétaire général de l'Urd n'a pas attendu son élection à la direction du parti pour réfléchir sur sa feuille de route. Diégane Sène sait déjà où il veut mener le parti pour le faire rayonner dans l'échiquier politique. Il garde espoir d'atteindre ses objectifs d'autant que des militants et responsables qui avaient quitté le parti, commencent à revenir. Le leader de l'Urd compte d'ailleurs tout faire pour accentuer le retour d'anciens militants du parti. Le secrétaire général de l'Urd va commencer la structuration du parti à partir des départements pour descendre aux instances de base.



Interpellé sur le compagnonnage de l'Urd avec l'Alliance pour la République (Apr), Diégane Sène renseigne que son parti ne varie pas dans sa ligne héritée de leur défunt secrétaire général, Djibo Leity Ka. "Nous restons dans la mouvance présidentielle et nous comptons y jouer un rôle majeur, cela en étant un parti majeur. La décision est claire", confie M. Sène.



Il annonce d'ailleurs le prochain congrès de l'Urd courant 2018. A l'en croire, ce sera en même temps un congrès d'investiture du candidat des rénovateurs à la présidentielle de 2019. "Le candidat de l'Urd à la présidentielle de 2019, c'est le Président Macky Sall. C'est le parti qui l'a réaffirmé hier et c'était aussi une volonté de Djibo Ka", souligne Diégane Sène.







