Nouveau système d'information clientèle de la SENELEC, le projet opérationnel dans 18 mois

"Le projet du système d'information de la SENELEC est l'aboutissement d'une longue sélection sur un financement de la Banque mondiale, dans le cadre du projet d'appui au secteur de l'électricité. Donc, ce projet qui fait le bonheur de SENELEC et des clients depuis quelques années, nous permettra de réaliser aujourd'hui, un des projets-phare de notre plan stratégique, en changeant carrément la base de données et en rendant cette base de données interactive en la modernisant pour que désormais, on ait un système beaucoup plus fiable, qui permette de mieux communiquer avec nos clients", souligne le directeur général de la SENELEC, Mamadou Makhtar Cissé.



D'après lui, avec ce nouveau système d'information, la SENELEC dispose d'une nouvelle plateforme interactive pour pouvoir dialoguer directement avec les clients, pour mieux gérer leurs attentes, pour mieux les satisfaire. Selon M.Cissé, c'est un projet totalement tourné vers la clientèle et qui intègre dans le processus de mise en place, une démarche de la qualité.

Et le directeur général de la SENELEC de préciser que le projet sera opérationnel dans 18 mois et permettra d'avoir une meilleure plateforme pour rendre l'entreprise d'être plus performante en termes de recouvrement.



