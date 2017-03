Nouvel arrivage: Apple iMac 27" Retina 5K

Les plus: écran, qualité d'affichage, résolution et définition, qualité de fabrication et de finition, performances globales.

Les moins: l'ensemble de la connectique à l'arrière, apport restreint du processeur de génération Skylake, prix.

Sommaire Un an après sa naissance, l'iMac 27 pouces Retina 5 K d'Apple se met à jour. Il bénéficie d'évolutions subtiles, des nouveaux claviers et souris et offre d'excellentes performances. Mais son vrai atout, celui qui vaut presque à lui seul l'achat, reste son magnifique écran.

Comme pour le modèle 21,5 pouces, les iMac 27 pouces se suivent... et se ressemblent. Un an après avoir doté son plus grand ordinateur tout-en-un d'un écran Retina lui conférant une définition 5K de 5120 x 2880 pixels, Apple effectue une mise à jour de l'iMac 27" Retina 5K avec une édition 2015. Il s'agit, encore une fois, plus d'une évolution technologique que d'un grand chambardement. Les changements se trouvent du côté du processeur (adoption de la sixième génération de processeur Intel Skylake), de l'écran (nouvel espace colorimétrique P3), du disque dur (nouveau type de disque Fusion Drive) et des accessoires fournis (clavier et souris).