Nouvel attentat à Londres : plusieurs morts et blessés…Emmanuel Macron réagit!

Londres est de nouveau victime d’un horrible attentat survenu samedi soir au cœur de Londres. Ce sont trois assaillants à bord d’une camionnette qui ont foncé dans la foule sur le London Bridge, puis ont attaqué des passants au couteau. Le bilan établi fait état de six morts, avant que les assaillants ne soient abattus par la police.



Ce sont en outre près de 50 blessés qui ont été hospitalisés dans 5 établissements différents, selon les services ambulanciers, qui ont soigné des blessés plus légers sur place. L’Élysée a annoncé que des Français figuraient « parmi les victimes », sans donner plus de précision.









La police a indiqué qu’elle traitait ces attaques, qui interviennent à seulement cinq jours des élections législatives au Royaume-Uni, comme « des actes de terrorisme ». Il s’agit du troisième attentat qui frappe la Grande-Bretagne en moins de trois mois.



L’attentat, qui n’avait pas été revendiqué tôt dimanche matin, s’est produit quelques minutes après la fin de la finale de la Ligue des champions, dans un quartier où beaucoup de spectateurs s’étaient rassemblés pour suivre le match dans les bars.



« Ils poignardaient tout le monde en criant C’est pour Allah », a affirmé à la BBC Gerard, un témoin qui dit avoir vu une jeune femme s’effondrer. Évoquant un « massacre », un autre témoin, Eric, indique lui aussi avoir entendu ce cri.



Les policiers ont « réagi rapidement, affrontant avec courage ces trois individus qui ont été abattus à Borough Market », selon un communiqué de la police. Les agresseurs ont été tués dans les huit minutes suivant le premier appel à la police.



« Les suspects portaient ce qui ressemblait à des vestes explosives, qui se sont révélées fausses », a précisé la police, qui a appelé à éviter les quartiers où s’est déroulée l’attaque afin de laisser les urgentistes faire leur travail.



Cette attaque survient douze jours à peine après un attentat-suicide à Manchester, qui a fait 22 morts et plus de 100 blessés. Deux mois plus tôt, la capitale avait déjà été frappée par un attentat sur le pont de Westminster, qui avait fait cinq morts.



Le président français et la maire de Paris ont rapidement réagi pour apporter leur soutien à la ville de Londres. Le chef de l’Etat est « en contact avec les autorités britanniques et se tient informé des évolutions de la situation et des éléments de l’enquête », précise l’Elysée.