Nouvelle audience pour une liberté sous caution : Gadio à quitte ou double L’ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal bénéficiera-t-il d’une liberté sous caution avec assignation à résidence ? Il sera édifié sur son sort aujourd’hui, à 15 h, heure de New York (20h au Sénégal : ndlr).



Rédigé par leral.net le Lundi 27 Novembre 2017 à 09:36 | | 0 commentaire(s)|





Après une audience marquée par des incidents entre ses avocats et les procureurs mercredi dernier, Cheikh Tidiane Gadio sera encore face à la Cour fédérale de New York aujourd’hui. Ce, pour espérer une libération sous caution assortie d’une assignation à résidence. Même si le juge Nathaniel Fox a fixé cette caution à un million de dollars US.



Lors de la première audience, l’avocate de l’ancien ministre des Affaires étrangères sous Me Wade, Sabrina Shroff, avait accusé les procureurs d’avoir accusé sciemment des retards administratifs, pour empêcher son épouse, présente sur les lieux, de verser la caution.



Le représentant du parquet Daniel Richental, avait balayé ces accusations avant que la Cour ne décide de reporter l’audience jusqu’à aujourd’hui, à 15 h, heure de New York (20h au Sénégal : ndlr).



Mis en examen et écroué pour corruption et blanchiment de capitaux, Cheikh Tidiane Gadio a été placé en détention préventive à la Metropolitan correctional center (MCC) de New York.





