Nouvelle configuration au sommet de l’arène : Boy Niang titille Tapha Tine Ces deux lutteurs partagent désormais le même cercle d’adversaires dans l’arène. Tapha Tine et Boy Niang 2 sont des bourreaux de Gouy Gui et ont affronté Zoss avec des résultats différents. Cette situation peut légitimer leur éventuel combat.

La victoire de Boy Niang 2 face à Gouy Gui a créé une nouvelle configuration au sommet de l’arène. Plus que jamais et ça nul ne peut le nier, Boy Niang 2 est très proche des ténors. S’il lui reste quelques « centimètres » pour atteindre de manière concrète les Balla Gueye 2 et Gris Bordeaux, le leader de l’école de lutte Boy Niang peut désormais titiller des adversaires comme Tapha Tine de Baol Mbollo.



Cette position se base sur deux facteurs nons négligeables. Primo, Boy Niang 2 et Tapha Tine ont eu à battre un identique adversaire du nom de Gouy Gui. Le géant de Baol Mbollo l’a terrassé le 24 janvier 2016 et Boy Niang 2 l’a battu le 5 mars dernier.



Rien que cette situation prouve qu’ils ont les mêmes potentiels adversaires. Donc, leur éventuel combat est réel puisqu’ils partagent la même cour dans l’arène.



Secundo, Boy Niang 2 et Tapha Tine avaient également eu par le passé à affronter Zoss de Door Dooraat avec des fortunes diverses. Un revers pour le Pikinois et un succès pour Tapha Tine dans le cadre du tournoi TNT. Sportivement, beaucoup de choses les réunissent.





Maintenant, chacun est libre de tracer un plan de carrière en tenant compte de ses aspirations. Tapha Tine peut snober cette perspective de combat pour des raisons propres à lui. Et Boy Niang 2 peut maintenir son défi adressé à Balla Gaye 2. Quoi qu’il en soit, la logique sportive ne proscrira jamais ce combat.

