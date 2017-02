Nouvelle loi sur le terrorisme: Cheikh Bâ, magistrat, "les Sénégalais veulent la sécurité"

‘’La charpente est faite de sorte qu’il ne peut pas y avoir de violations. Ce n’est pas une réforme isolée, car plusieurs pays ont renforcé leur cadre légal’’, a-t-il répliqué. Toutefois, le représentant du ministre de la Justice reconnaît que la première difficulté à laquelle toutes les législations se sont confrontées, c’est le problème de la définition du terme terrorisme. C’est pourquoi, a-t-il argumenté, le législateur a choisi une autre variante, en parlant d’actes commis intentionnellement en vue d’intimider. ‘’Dans tous les cas de terrorisme, cette intention sera recherchée. Et il est de la prérogative du parquet de pouvoir poursuivre, lorsqu’il est en face d’indices concordants’’, a ajouté le magistrat.



Pour son collègue Cheikh Bâ, le Sénégal ne s’est pas levé de façon fantaisiste pour légiférer. ‘’L’Etat est au courant de l’existence de personnes formatées et formées en Lybie, Syrie… Donc, il fallait qu’il agisse au lieu d’attendre que des actes se produisent’’, a renchéri le magistrat.



A son avis, la réforme est une demande sociale, car les Sénégalais veulent la sécurité et il ne faut rien négliger pour leur permettre de dormir en toute sécurité. Tout en soulignant l’importance d’allier respect de la liberté et impératif de sécurité, le conseiller technique souligne que la réforme est une nouvelle loi qui se jugera à l’aune de la pratique. ‘’Elle n’est pas anti-démocratique et ne viole pas les droits de la défense’’, a-t-il précisé.



Concernant le délai de garde-à-vue, le juge Bâ estime que le Sénégal fait partie des pays les plus cléments, car dans d’autres contrées, il peut aller jusqu’à trois mois.



