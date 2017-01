Nouvelles dispositions de la Douane : Les transitaires crient leur désarroi

Cette année, l’objectif assigné est de 625 à 650 milliards F Cfa et avec les records historiques atteints par les deux bureaux de la douane, ce résultat a dépassé les attentes. Pour cette fois-ci, la douane a versé 758 milliards F Cfa dans les caisses de l’ Etat, soit une hausse de 103 milliards F Cfa sur les liquidations douanières par rapport à l’année passée. Et, ce surplus se justifie par la traque lancée par le chef de la subdivision contre les fraudeurs au Port.



Revenant sur cet objectif visant à atteindre le montant d’un 1000 milliard F Cfa, cela demande une vraie prise de contrôle des services douaniers dont les nombreuses exonérations qui coûtent bien trop chères aux recettes douanières.



Dans le même registre, un autre problème peut freiner la recette visée par les douaniers, informent les transitaires. Avec l’interdiction des dépotages des containers au niveau de l’enceinte du terminal portuaire, ces derniers redoutent que cette nouvelle mesure parmi tant d’autres, instaurées par le chef de subdivision de la Douane, puisse réduire le montant fixé par le gouvernement.



Pour y voir clair, Dakar7 s’est rendu au bureau de Dakar-port au môle 2. Et, c’est dans un bruit assourdissant que nous avons rencontré des transitaires qui nous ont, plus ou moins, fait part de leur calvaire avec les douaniers.



"Si les douaniers continuent à nous traiter ainsi, ils ne vont pas atteindre les 1000 milliards F Cfa. "



« La douane ne peut pas aller sans nous, les transitaires. Et pour cette année 2016, nous avons constaté des problèmes depuis l’arrivée du chef de subdivision. Il a amené de nouvelles mesures qui ne nous arrangent pas. Parmi ces nouvelles dispositions, celle qui nous fatigue le plus c’est l’interdiction des dépotages au niveau du terminal portuaire », s’exclame Kalidou Diatta, transitaire depuis 2008, trouvé en face de la porte du môle 2.



Il ajoute: « Si la douane veut atteindre les 1000 milliards F Cfa annoncés, il faudrait qu’elle change de stratégie et essaye d’être en bon terme avec nous ». A cette confession de Kalidou, s’ajoute celle de Simon Sall (nom d’emprunt) un autre transitaire.



« Ces nouvelles mesures de rétorsions de la Douane nous portent vraiment un préjudice. Ces dispositions prises n’arrangent que les opérateurs économiques. D’ailleurs, il semble que la Douane favorise ces derniers. Car, je ne peux pas concevoir qu’on nous interdise de transporter des containers au terminal portuaire ou encore d’intercepter nos véhicules. C’est inadmissible!», dit-il. Ousmane Seck, transitaire depuis 2005, trouvé dans le hall du môle 2, entrain de discuter avec son client, a lui aussi son mot à dire sur cette affaire.



« Si les douaniers continuent à nous traiter ainsi, ils ne vont pas atteindre les 1000 milliards », prévient-il. Il poursuit: « A chaque fois que la Douane se vante sur ces recettes réalisées, elle ne cite même pas la participation élevée des transitaires. »



Allant plus loin, notre interlocuteur rappelle que c’est grâce à leur travail que la Douane a récolté toute cette somme. « Les 80% des travaux, c’est nous qui les faisons. Donc, nous pouvons dire que nous (les transitaires), sommes les principaux agents de recouvrement du Trésor public. Malheureusement, il n’y a que leur nom qui figure dans les journaux et c’est anormal ».



Pour un équilibre de l’information, Dakar7.com a tenté d’avoir la réaction de la Direction des douanes, en vain. Le service de Communication contacté par Dakar7, n’a pas répondu au protocole d’interview que nous lui avons envoyé.



