Nu et armé d'insecticide, il s'en prend à des policiers ! À Houston, au Texas, un homme a causé une commotion à une station de tramway. Nu, il était armé d’un pulvérisateur d’insecticide et semblait totalement dérouté.



VUES Toutefois, à ce moment, l’officier arrive à le maîtriser avec son taser.



Ils l’ont emmené par la suite, afin d’éviter que l’homme ne blesse qui que ce soit. L’un des passants abasourdis par la scène l’a filmée et partagée. D’ailleurs, il félicite les policiers d’avoir su gérer la situation de façon non-violente, sans blesser personne.





