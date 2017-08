'Nul', 'bidon': Dugarry et Petit détruisent Piqué Anciens joueurs du Barça, Christophe Dugarry et Emmanuel Petit ne portent pas vraiment le défenseur central catalan dans leur cœur…

Moqué tout l’été après son fameux tweet «Se queda» («Il reste»), un coup de bluff où il posait à côté de Neymar et essayait de faire croire que le Brésilien allait rester au Barça, Gerard Piqué a vécu un début de saison compliqué, notamment lors d’une Supercoupe d’Espagne, où Cristiano Ronaldo et Marco Asensio lui ont en fait voir de toutes les couleurs.



Cible des critiques en Espagne, il l’est également en France. Christophe Dugarry, (très) éphémère joueur du Barça (7 apparitions en Liga lors de la saison 1997-98), s’est ainsi montré particulièrement dur sur les ondes des RMC: "Je pèse mes mots: il est nul, il n'avance pas. Je ne l’ai jamais aimé, même quand il était au top. Ça a quand même été un bon joueur mais je n’ai jamais été fan de ses qualités. Même quand il était au top du top, je n’aimais pas ce garçon. Et aujourd’hui, je le trouve nul. Il est lent, techniquement c’est moyen, il n’aide pas Umtiti,… Je trouve qu’il ne fait que parler sur les réseaux sociaux, les photos, les machins tout ça…".



Un avis partagé par un autre ancien champion du monde, également passé par le club catalan (23 rencontres de Liga et un but en 2000-01): Emmanuel Petit, qui officie sur la même radio. "Je suis d’accord avec «Dug», Piqué je le trouve nullissime. Si j’avais eu la nationalité catalane, j’aurais fait 10 ans au Barça dans la peau de Piqué. Il est bidon !", a renchéri Petit dans la foulée.

