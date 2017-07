Œuvre Sociale-Thierno Ba Fait Un Don De 10 Tonnes De Ciment À La Maison De Serigne Touba De Yeumbeul Sud

Le président du mouvement Pikine Ci Laa Bokk, a fait ce dimanche un don de 10 tonnes de ciment à la maison Keur Serigne Touba de Yeumbeul Sud. Un geste fort apprécié par la communauté mouride qui l’avait sollicité y’a de cela quelques jours.



Apres l’accueil chaleureux, réservé, au président du mouvement Pikine Ci Laa Bokk et sa délégation, la communauté mouride a formulé des prières avant de renouveler son engagement à le soutenir et à soutenir le président Macky Sall.



A en croire Thierno Ba, président du mouvement Pikine Cilaa Book, il a agi en tant que talibé mouride et un patriote engagé dans toutes les initiatives de la banlieue.



De ce fait il ne ménage aucun effort pour renforcer les actions du président de la république Macky Sall dans la modernisation des cités religieuses et améliorer le vécu quotidien des populations de la Banlieue



Par ailleurs il a sollicité des prières pour la paix et la concorde nationale, la victoire de Benno Bokk Yakaar au soir du 30 juillet et la réussite du chef de l’état qui reste son frère et ami.