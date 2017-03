OFFICIEL: Communiqué conjoint Sénégal Gambie à l'issue de la visite officielle de Son Excellence Adama Barrow du 2 au 4 mars 2017

Voici l'intégralité du communiqué conjoint Sénégal Gambie à l'issue de la viiste officielle de Son Excellence Adama Barrow du 2 au 4 mars 2017. Trois accords ont été ratifiés en présence des Présidents Macky Sall et Adama Barrow . Défense et sécurité , affaires consulaires et tourisme sont les principaux secteurs dans lesquels les accords ont été signés . Les deux chefs d’Etat ont réaffirmé la ferme volonté d’élever à un niveau de partenariat stratégique, les relations entre le Sénégal et la Gambie.