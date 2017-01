OFNAC: Quatre nouveaux membres nommés

Le chef de l’Etat a pris, le samedi 31 décembre 2016, un décret portant nomination de quatre nouveaux membres de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), selon l’APS. Il s’agit de Lamine Sagna, administrateur civil de classe exceptionnelle, El Hadji Mansour Tall, magistrat à la retraite, Boubacar Albert Gaye, magistrat à la retraite et Colonel Amadou Hamady Sy, officier de gendarmerie.



Les 12 membres de l’OFNAC sont :



1 - Seynabou Ndiaye, magistrat, Présidente



2 - Cheikh Tidiane Mara, magistrat, Vice-président



3 - Amadou Niang, Commissaire aux enquêtes économiques principal de classe exceptionnelle



4 - Codé Mbengue, Inspecteur général de la Police nationale



5 - Kaïré Sow, magistrat



6 - Me Abdou Kane, Avocat à la Cour



7 - El Hadji Niang, Pr titulaire, Faculté de Médecine et de Pharmacie



8 - Amocodou Fall, membre de la société civile



9 - Lamine Sagna, administrateur civil de classe exceptionnelle



10 - El Hadji Mansour Tall, magistrat à la retraite



11- Boubacar Albert Gaye, magistrat à la retraite



12 - Colonel Amadou Hamady Sy, officier de gendarmerie