OM - Malaise : Patrice Evra répond sèchement aux critiques à son sujet !

Vendredi 14 Avril 2017

Pointé du doigt pour ses performances depuis son arrivée à l’OM en janvier dernier, Patrice Evra ne se démonte pas pour autant et a fait face aux critiques ce vendredi en se présentant en conférence de presse.

Alors qu’il compte 5 apparitions en Ligue 1 depuis son arrivée à l’OM durant le mercato hivernal en provenance de la Juventus Turin, Patrice Evra (35 ans) ne semble pas avoir convaincu les observateurs. Le latéral gauche, qui apporte toute son expérience dans le vestiaire phocéen, peine encore à afficher son meilleur visage sur le terrain. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Patrice Evra a évoqué ses débuts assez délicats avec l’OM et a répondu aux critiques dont il fait l’objet.

« Je sais quand j’ai été bon ou pas » « Tant mieux s’il y a des gens qui savent. La critique c’est facile. Je dis toujours qu’un homme sans ennemi est une personne sans valeurs. Je suis heureux, je fais le plus beau métier du monde. Pourquoi ne vais-je pas faire mon boulot à cause de certaines polémiques ? Je suis vraiment décalé de ce monde-là. Quand tu es jeune, c’est normal, tu regardes un peu les journaux. Avec l’expérience que j’ai, je sais quand j’ai été bon ou pas », a lâché Patrice Evra.



source:le10sport



