OM-PSG : Neymar suspendu un match ferme Le Brésilien a écopé d'un match de suspension ferme (plus un autre avec sursis) après son exclusion à Marseille dimanche dernier.

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Octobre 2017 à 09:53 | | 0 commentaire(s)|

La commission de discipline de la LFP a infligé une suspension d'un match ferme (+ un autre avec sursis) à Neymar, après son expulsion dans le Classique face à Marseille dimanche dernier au Stade Vélodrome (2-2).



Le Brésilien, buteur en première période, avait craqué en l'espace de deux minutes en fin de match. Averti une première fois à la 85e minute, le joueur le plus cher du monde, arraché au FC Barcelone contre 222 millions d'euros l'été dernier, avait reçu un deuxième carton jaune synonyme d'exclusion dans la foulée (87e), pour un geste d'humeur sur l'Argentin Lucas Ocampos.



Il manquera donc la réception de Nice aujourd’hui (vendredi) au Parc des Princes, en ouverture de la 11e journée de Ligue 1. C'est la troisième fois, après Amiens (1ère journée, problème administratif) et Montpellier (7e j, touché au pied), que la star rate une rencontre depuis son arrivée en France.

