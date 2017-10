OM-PSG: "plus que déçus", les Marseillais regrettent de ne pas avoir "tué le match" Rattrapés par le PSG (2-2) dans les arrêts de jeu et à onze contre dix ce dimanche au Vélodrome, les Marseillais, à l’instar de Dimitri Payet et Rudi Garcia, nourrissent de gros regrets.

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Octobre 2017 à 09:48 | | 0 commentaire(s)|

Pour la première fois depuis le 7 octobre 2012 (2-2), l’OM ne s’est pas incliné à domicile contre le PSG ce dimanche (2-2). Mais si Rudi Garcia lui-même vendredi en conférence de presse estimait qu’un nul, endiguant une série de quatre revers, serait "un bon résultat", l’égalisation du club de la capitale sur un coup-franc d’Edinson Cavani dans les arrêts de jeu (93e), donne de gros regrets aux Phocéens.



Payet: "On a eu la balle pour tuer le match"



A commencer par le capitaine des Phocéens, Dimitri Payet, remplacé à la 76e minute de jeu : "On a répondu présent. On a encore une fois marqué, chose qu’on a fait à chaque fois cette saison. On aurait pu tuer ce match. On a eu la balle pour. Ce qu’on a montré, c’est qu’on avait appris de la saison dernière (défaite 1-5) et que si on mettait le bleu de chauffe face aux grosses équipes, on pouvait répondre présent dans les grands rendez-vous."



Garcia: "On a perdu deux points"



Même son de cloche du côté de Rudi Garcia: "On a vraiment perdu deux points. On est très déçus. On est super frustrés. C’est aussi en partie de notre faute. On a une balle de 3-1 qu’on peut mettre. Ensuite, quand on est à 2-1, qu’il reste quelques minutes et qu’on est à 11 contre 10, on ne doit permettre à personne d’avoir une opportunité d’égaliser. On est plus que déçus. Maintenant, ça n’empêche pas que le contenu a été très bon."









Rmc

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook