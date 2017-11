OM : le pétage de plombs de Patrice Evra risque de lui coûter cher

Prendre un carton rouge avant même le coup d’envoi de la rencontre, voilà qui est original. Patrice Evra a vu l’arbitre du match Vitoria Guimarães-Olympique de Marseille (1-0, 4e journée d’Europa League) Tomas Bognar l’expulser après son altercation avec les supporters marseillais durant l’échauffement.

, le latéral gauche a dégoupillé. Une première fois, il a envoyé un ballon en leur direction, provoquant une réaction immédiate. Et si certains de ses partenaires (Rolando, Adil Rami, Doria, Florian Thauvin, etc) et membres du staff ont tenté de le retenir, l’international tricolore n’a pu s’empêcher de se diriger vers eux... et de commettre l’irréparable en assénant un coup de poing puis un coup de pied en pleine tête à deux des éléments qui le houspillaient.

Un pétage de plombs, qui n’est pas sans rappeler celui d’Éric Cantona en 1995 (même si ce dernier s’en était pris à un fan adverse), qui fait le tour de la planète ce vendredi matin. De quoi passablement irriter son entraîneur Rudi Garcia. « Pat a de l’expérience, et il ne doit surtout pas réagir. C’est une évidence. Patrice est un joueur plus qu’expérimenté et on ne peut pas répondre, évidemment, aux insultes aussi basses soient-elles et aussi incroyables soient-elles parce qu’elles viennent d’un de nos supporters. Ce n’est pas un supporter de l’OM, car on ne peut pas insulter ses propres joueurs, on doit être derrière tout le monde », a-t-il confié, trouvant quelques circonstances atténuantes. Toujours est-il qu’au sein de la direction, ce coup de sang passe mal.



L’OM et Garcia condamnent mais...

Un communiqué officiel a été publié dans la soirée. « L’Olympique de Marseille a noté l’altercation entre un individu et Patrice Evra pendant l’échauffement des joueurs à l’occasion du match contre Guimarães. Une enquête interne a été diligentée pour établir toutes les responsabilités. En tout état de cause, un joueur professionnel se doit de garder son sang-froid face à des provocations et des insultes aussi dures et injustifiées soient elles. De même, le club ne peut que condamner par définition tout comportement destructeur de pseudo supporter qui injurie ses propres joueurs au moment où chacun doit au contraire soutenir son équipe », peut-on lire.

Difficile d’en savoir plus sur les conséquences de l’affaire, même s’il est d’ores et déjà acquis qu’il risque une lourde suspension sur la scène européenne, en fonction de la gravité du rapport de l’arbitre hongrois. Mais La Provence , L’Équipe et Le Parisiens’accordent à dire qu’il sera très difficile de revoir l’ancien de Manchester United ou de la Juventus Turin évoluer sous le maillot de l’OM. On parle d’amende, de mise à pied et même de licenciement pour faute grave. Son départ, déjà évoqué ces dernières semaines, paraît désormais inéluctable. L’histoire d’amour entre l’OM et Patrice Evra, commencée il y a un an environ, n’aura pas duré bien longtemps.