OMS: 16% des personnes âgées de 60 ans et plus sont victimes de maltraitance dans le monde Au regard de l’analyse établie par l’Organisation Mondiale de la Santé(OMS), environ une personne âgée sur 6 subit une forme de maltraitance.



Ce chiffre supérieur à celui estimé lors du dernier bilan de l’OMS, devrait connaitre une croissance en raison de la population vieillissante dans le monde entier.





Rédigé par leral.net le Samedi 17 Juin 2017 à 23:27 | | 0 commentaire(s)|

En terme de pourcentage, ce sont 16% des personnes âgées de 60 ans et plus qui subissent soit une maltraitance psychologique, une maltraitance financière, une négligence, des abus physiques ou des abus sexuels.

« La maltraitance visant les personnes âgées est en hausse. Pour les 141 millions de personnes âgées dans le monde, cela a un coût individuel et sociétal grave », a noté Alana Officer, conseillère principale en santé au département du vieillissement de l’OMS.

Elle en appelle à la responsabilité des Etats « pour prévenir et répondre à la fréquence croissante des différentes formes de maltraitance ».

Rosa Kornfeld-Matte, experte indépendante sur les droits de l’homme des personnes âgées, a pour sa part, attiré l’attention sur un fait saillant. De nombreuses personnes âgées risquent d’être maltraitées par leurs proches. Cependant, les gouvernements doivent porter un regard vigilant sur cette classe d’âge et dénoncer les cas suspects.

Elle a indiqué que la plupart des abus ne sont pas détectés malgré des signes d’alerte clairs.

« Les personnes âgées ont peur de dire qu’elles sont victimes de maltraitance. Elles ont peur parce qu’elles se sentent seules et elles croient que si elles dénoncent la personne qui est à côté d’elles, elles vont se retrouver toutes seules », a-t-elle expliqué.

La maltraitance des personnes âgées est un phénomène qui affecte les droits à la santé de millions de personnes âgées à travers le monde, et mérite l’attention de la communauté internationale.

Emeraude ASSAH



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook