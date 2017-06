ONAS Drainage des eaux pluviales : L’Etat casque 2 milliards pour l’assainissement de Yoff, Colobane et Rebeuss La cérémonie de lancement du projet de drainage des eaux pluviales de Yoff, Rebeuss et Colobane organisé par l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas) du Sénégal s’est tenue ce jeudi, à la mairie de Yoff. Représentant le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, M. Diène Faye, secrétaire d’Etat à l’Hydraulique rurale, dira que ce projet vient à son heure.

La réhabilitation et prolongement du canal du centre de santé Philippe Maguilen Senghor avec l’aménagement de l’exutoire par enrochement, la pose de 1536 ml de conduite entre 250 mm et 800 mm, la construction de 49 regards de visite, la construction de station de pompage au quartier Baye Laye Colobane et pose de deux groupes électro-pompes, la pose d’une conduite de refoulement sur une longueur de 248 ml en pvc dn 150 pn 10, sont les constantes des travaux du projet de drainage des eaux pluviales de Yoff, Rebeuss et Colobane. Pour une durée de 6 mois, ce programme d’assainissement est financé à hauteur de 2 milliards.



Selon le directeur général de l’Onas, Alioune Badara Diop, ce programme permettra le drainage correct des eaux pluviales des secteurs susmentionnés. Sur la question du curage de leurs installations qui se fait au mois de juillet, le Dg précise: « ces installations ne devaient pas recevoir de déchets solides. Nous attendons jusqu’au mois de juin juillet pour procéder au curage parce que si on le fait avant, il y a des risques que nos prestations ne donnent pas l’impact souhaité du fait qu’u les populations pourraient y jeter encore des déchets ».



Pour Abdoulaye Diop Sarr, maire de la commune de Yoff ce projet, aussi important, va soulager les populations de Yoff. «Avant 2012, la question des inondations était le centre d’intérêt des populations de Yoff surtout celles d’Ouest foire.



Avec le programme d’urgence dans le cadre du programme décennal d’assainissement, la question était quasi réglée. Le seul problème était le canal qui se trouve en aval du centre de santé Philippe Maguilen Senghor, qui est un peu étroit.



Mais grâce au programme de l’ONAS qui combine Fass, Colobane et Gueule tapée, Yoff bénéficie de l’élargissement de son canal pour évacuer les eaux pluviales à la mer », a-t-il confié.



Avant d’ajouter que ce programme permettra aussi d’enlever les branchements clandestins qui sont dans le canal.



Venu représenter le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Diène Faye, secrétaire d’Etat à l’Hydraulique rurale, dira que le Président Macky Sall accorde une grande importance à la question des inondations et à l’assainissement qui est un problème de dignité humaine.



Très satisfait du projet, il déclare que ce programme de l’Onas, qui vient à son heure, permettra de régler définitivement le problème d’assainissement des quartiers tels que Yoff, Colobane et Rebeuss.



Fanta DIALLO BA

