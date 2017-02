ONLPL: Le magistrat Boubou Diouf Tall remplacé Le magistrat Boubou Diouf Tall n'est plus le patron de l'Observatoire national des lieux de privation de liberté (ONLPL). Nommé à ce poste le 19 janvier 2012 par l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade, il a été remplacé par madame Josette Marceline Ndiaye Lopez, elle aussi magistrate.

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Février 2017 à 00:07 | | 0 commentaire(s)|

Elle dirige désormais cette institution placée sous l'autorité du ministère de la Justice et qui a pour vocation de “visiter à tout moment, tout lieu du territoire de la République du Sénégal placé sous sa juridiction ou sous son contrôle où se trouvent ou pourraient se trouver des personnes privées de liberté sur l'ordre d'une autorité publique ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite ainsi que tout établissement de santé habilité à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement”.



Madame Josette Marceline Ndiaye Lopez devra également émettre des avis, formuler des recommandations aux autorités publiques et proposer au gouvernement “toute modification des dispositions législatives et règlementaires applicables”.



source: Seneweb.com

