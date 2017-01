OPERATION BINDOU : Le combat citoyen de Mamadou Kassé pour une inscription massive sur les listes électorales Le Directeur Général de la SN HLM est sur le point de réussir dans la région de Tambacounda la traduction en acte de l’appel fort du Chef de l’Etat pour une inscription massive des citoyens sénégalais sur les listes électorales.

En lançant la deuxième phase de l’opération Bindou Mr KASSE s’est voulu formel « Il nous appartient à nous responsables politiques, en contact permanent avec la base de jouer notre partition pour la réussite de cette mission par l’administration.



Mamadou Kassé, Directeur Général de la SNHLM, et par ailleurs responsable de l’APR à Tambacounda a bien compris l’appel du Président de la République visant à inciter les citoyens à s’inscrire massivement sur les listes électorales. En effet, son investissement physique sur le terrain en est la parfaite illustration. En réalité, cette seconde phase fait suite à celle faite en prélude au référendum du 20 mars 2016 et qui avait consisté à faire inscrire le maximum de citoyens dans la période de révision des listes.



M. Kassé compte ainsi reconduire le même procédé : un comité de coordination bénévole, qu’il dirige lui-même, supervise l’opération de sensibilisation et d’action. Ledit comité dispos de points focaux installés dans chaque quartier de Tambacounda commune et dans chaque village du département de Tambacounda Il est procédé minutieusement au recensement de trois catégories de personnes notamment, le citoyen qui doit renouveler sa carte d’identité nationale, le citoyen arrivé en âge de voter et qui ne figure pas encore sur les listes électorales et enfin le citoyen ne disposant pas d’extrait de naissance.





L’opération ne se limite pas à la simple sensibilisation mais s’active également à mettre à disposition une logistique permettant d’accompagner les citoyens qui ont des difficultés de mobilité et de restauration. A cet effet, des bénévoles s’activent à distribuer des sandwich et boissons pour atténuer l’attente devant les commissions. Actuellement, il s’agit de mettre les bouchées doubles pour que tous les citoyens puissent jouir de ce droit qui demeure un « sacerdoce » pour lui. Toujours conscient de l’urgence pour tout citoyen de s’inscrire sur les listes électorales, le comité a aussi mis à la disposition des populations au niveau de son « QG » sis au quartier plateau de Tambacounda « une photocopieuse » pour alléger la procédure.



Mamadou Kassé n’a pas aussi manqué de lancer un appel à l’ endroit des autorités pour l’augmentation des commissions tout en leur assurant que le travail au préalable à la base a été fait. Il rappelle qu’il a conscience que le Président Macky Sall attache du prix à l’enrôlement du plus grand nombre de Sénégalais et qu’il est d’une nécessité impérieuse d’épauler les structures classiques pour que cette mission qui leur est assignée soit bien menée pour le grand bonheur des populations.



L’opération Bindou poursuit son bonhomme de chemin et les résultats obtenus sont déjà encourageants parce que des milliers de citoyens ont déjà répondu à l’appel du jeune Directeur des Hlm pour une inscription massive sur les listes électorales. Un exemple de citoyenneté active à suivre et à encourager.



