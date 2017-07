Obèse, cette femme veut "tout faire pour avoir les plus grosses hanches du monde"

Une Américaine a décidé de défier les lois du corps humain en s'astreignant à un régime dangereux afin de développer encore ses hanches, qu'elle souhaite "les plus grosses du monde".





Quelquefois, les meilleurs conseils sont inutiles. Bobby-Jo Westler, une Américaine originaire de Pennsylvanie, pèse actuellement 245 kilos et possède un tour de hanches de près de 2,41 m, selon les informations du Daily Mail. Mais elle ne souffre pas de cette situation, et fait au contraire tout pour grossir encore, malgré les conseils de multiples médecins qui l'ont examinée et qui lui avaient conseillé de maigrir... Très fière de son corps, elle n'hésite pas à monnayer ses charmes et réalise actuellement des vidéos érotiques sur internet pour la modique somme de 2.000$ (environ 1500 euros) de l'heure.



Le souhait le plus fou de Bobby-Jo Westler ? Battre le record du monde des plus grosses hanches, détenu par Mikel Ruffinelli. Comme le soulignent les journalistes du Daily Mail, cette tentative très dangereuse de record du monde, a été popularisée par une communauté de fans sur internet qui encourage Bobby-Jo Westler. Cependant, lors d'échanges avec ses "fans", Bobby-Jo Westler a reconnu même sur les réseaux sociaux "avoir peur de mourir" et ajoute que sa quête, très nocive pour la santé, est "juste quelque chose qu'elle doit faire"... Espérons que cette recherche de notoriété ne lui soit pas fatale.

