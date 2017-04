Observation du deuil national: "Tout ce qui touche aux mondanités doit céder la place au recueillement"

Le Sénégal observe un deuil national de trois jours à partir de ce mardi en hommage aux victimes de l’incendie survenu lors du Daaka de Médina Gounass. Le chef de l’Etat qui s’est rendu vendredi à Médina Gounass pour présenter ses condoléances au Khalife, Thierno Amadou Tidiane Bâ, aux fidèles et à toute la communauté musulmane, a décrété trois jours de deuil national.



"Les drapeaux seront en berne pendant trois jours. Il n'y a pas de festivités folkloriques de haute portée. Tout ce qui touche aux mondanités et autres temporels, doit céder place la place au recueillement, à l'oubli, au pardon", explique dans L'Obs, le commissaire Abdoulaye Diop, directeur de la Sécurité publique.



La 76e édition de cette retraite spirituelle, qui se tient chaque année à 10 km de la cité religieuse de Médina Gounass, est endeuillée cette année par un violent incendie survenu mercredi. Le sinistre a fait 29 décès et plusieurs blessés, ce bilan restant provisoire.



L’événement a pris fin ce lundi, dans la matinée.



Avec APS