Offense au chef de l'Etat: l'affaire Amy Collé Dieng s'internationalise

En prison depuis mardi 8 août pour le délit d’offense au chef de l’Etat, la chanteuse Amy Collé Dieng peut compter sur le soutien des artistes et animateurs de la musique africaine.



Sur les réseaux, certains y ont exprimé leur soutien et demandé sa libération immédiate,au moment où au Sénégal, d’autres à l’image de Mame Gor Jazaka, la culpabilisent allant jusqu’à se réjouir de son emprisonnement. Et parmi ces figures de la musique africaine, on note le célèbre animateur, Claudy Siar.



«La chanteuse #AmyColléDieng a été inculpée hier pour offense au chef de l'Etat et placée sous mandat de dépôt. En prison pour ça? », écrit sur son compte tweeter, l’auteur de «Toi-même tu sais».



«Nous nous posons les mêmes questions face à ce silence lourd car, de notre point de vue, les intérêts de AMY -C- DIENG DOIVENT ETRE DEFENDUS », embraie le syndicat camerounais des musiciens.