Officiel : Fin de la Tournée économique du Président de la République dans le Nord du pays

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Mars 2017 à 23:25



Du dimanche 5 mars au jeudi 9 mars, le Président de la République Macky Sall s’est rendu dans les régions de Louga, Saint-Louis et Matam, afin d’évaluer, sur le terrain, l’état d’avancement et réalisations des projets entrepris dans le nord du pays, au contact des Sénégalais.



Débutant sa tournée à Louga, où il a lancé le programme d’assainissement des 10 villes, le Président s’est ensuite rendu à Saint-Louis où il a notamment inauguré le château d’eau réalisé par la SONES et lancé les travaux de réhabilitation de la Grande Mosquée de Saint-Louis.



Poursuivant sa tournée dans la commune de Podor, le chef de l’État a procédé au lancement officiel des travaux de désenclavement de l’Île à Morphil (commune de Démet).



Dans la région de Matam, le Président a effectué une visite dans l’usine de transformation de riz à Bokidiawé. Ensuite il a visité, dans la région de Matam, les chantiers du pont de Ganguel.



Le dernier jour de la tournée économique du chef de l’État lui a permis de lancer les travaux de réhabilitation de la Nationale 2 entre Ndioum et Bakel à Ourossogui.





