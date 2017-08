Officiel: Papy Djilobodji prêté à Dijon

Le DFCO est heureux d’annoncer l’arrivée d’une septième recrue au sein de son effectif ! A la recherche d’un défenseur central, le DFCO a obtenu le prêt, sans option d’achat, de Papy Djilobodji (28 ans), en provenance de Sunderland AFC.



« C’était une priorité depuis plusieurs semaines, indique Olivier Delcourt. Nous sommes donc très heureux d’avoir finalisé ce transfert. Papy possède des qualités indéniables et va nous apporter son vécu. Petit clin d’œil du destin, en 2009, il avait hésité entre Nantes et Dijon. Cette fois, il est bel et bien au DFCO ! »



Ce défenseur très athlétique (1m93, 82kg), est bien connu en France après une longue expérience au FC Nantes (112 matchs de Ligue 2 et 59 de Ligue 1) entre décembre 2009 et septembre 2015. Transféré en Premier League, à Chelsea, mais peu utilisé, il fait l’objet d’un prêt au Werder Brême (Bundesliga / 14 matchs), puis d’un transfert à Sunderland à l’été 2016.



La saison dernière, Papy Djilobodji a participé à 18 matchs de Premier League avec les Black Cats.



Un solide CV qui contribuera à enrichir le groupe en qualité et en expérience. « C’est un défenseur gaucher, athlétique et puissant, performant dans le domaine aérien qui, parfois, nous fait défaut. Son expérience du haut niveau sera également intéressante », décrit Sébastien Larcier, responsable du recrutement.



L’international sénégalais portera le maillot numéro 4.



