L’Association des Footballeurs Professionnels (PFA) vient de dévoiler son onze idéal de la saison 2016/17 en Premier League. Une équipe-type qui fait évidemment la part belle à Chelsea, actuel leader au classement, qui place quatre éléments (David Luiz, Gary Cahill, Eden Hazard et N’Golo Kanté). Son plus proche poursuivant Tottenham, est également bien représenté avec quatre joueurs lui aussi (Kyle Walker, Danny Rose, Dele Alli et Harry Kane).



Le poste de gardien est tenu par le Red Devil, David De Gea, très performant avec Manchester United. Au milieu, Sadio Mané, virevoltant la majeure partie de l’exercice sur l’aile droite de Liverpool, a été choisi. Enfin, c’est le Toffee, d’Everton Romelu Lukaku, auteur de 24 réalisations en championnat, qui complète ce onze, à la pointe de l’attaque. Une équipe-type de fort belle facture, où on ne trouve aucun représentant d’Arsenal et Manchester City, d’ordinaire habitués à ce genre de distinctions.





Le onze de la saison 2016/17 en Premier League :

David De Gea (Manchester United) - Kyle Walker (Tottenham), David Luiz (Chelsea), Gary Cahill (Chelsea), Danny Rose (Tottenham) - Sadio Mané (Liverpool), Dele Alli (Tottenham), N’Golo Kanté (Chelsea), Eden Hazard (Chelsea) - Romelu Lukaku (Everton), Harry Kane (Tottenham)