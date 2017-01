Ofnac, pouponnière pour magistrats à la retraite L’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) est-il, pour le régime en place, une sorte de pouponnière pour retraités? Sans aucun doute, laisse entendre L’As. En effet, dans son édition de ce matin, le journal écrit que cette Institution dirigée par Seynabou Ndiaye Diakhaté est devenue un repaire de retraités.



Rédigé par leral.net le Lundi 2 Janvier 2017 à 11:41 | | 0 commentaire(s)|

Pour étayer son argumentaire, le canard de Mamadou Thierno Talla renseigne que le frère de Aminata Tall, Présidente du Conseil économique, social et environnemental, en l’occurrence Mansour Tall, ci-devant Secrétaire général du Ministère de la Justice ; l’ancien Gouverneur de Kaolack et l’ex-Procureur général de la Cour d’Appel de Thiès récemment rempacé par Cheikh Tidiane Diallo, ont tous été casés par le Chef de l’Etat.



Le magistrat Mansour Tall, l’Administrateur-civil Lamine Sagna, le juge Boubacar Albert Gaye et le Colonel de la Gendarmerie, Amadou Amady Sy ont tous atterri à l’Ofnac. Et quand, à la veille de sa retraite, un Magistrat faisait un appel du pied à Macky Sall en ces termes « Monsieur le Président, je suis à votre disposition », dit L’As, inutile de vous narrer la suite. Il se réveille, désormais, à l’Ofnac.



Actusen.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook