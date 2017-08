Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Olusegun Obasanjo : « Je veux aller au paradis » Rédigé par la redaction le 15 Août 2017 à 11:19 | Lu 100 fois L’ancien président nigérian, Olusegun Obasanjo, âgé de 80 ans, affirme qu’il aimerait aller au paradis et désire énormément rejoindre les anges du ciel pour chanter à la gloire du tout Tout-Puissant.

Obasanjo a fait cette déclaration après avoir écouté une excellente interprétation d’une chanson par la chorale et l’orchestre de l’Église catholique apostolique lors du rassemblement du camp de l’église de 2017 dans le camp d’Igbesa, dans l’état d’Ogun, au Nigeria hier, le 12 août.

Il a également averti les chrétiens au Nigeria de se préparer à la deuxième venue de Jésus-Christ, car la fin du monde est proche.

Vous devez être entièrement préparé pour la deuxième venue de notre Seigneur, il n’y a pas de compromis. J’ai un ami qui dit toujours que lorsque nous arriverons au ciel, nous serons épuisés en louant Dieu et ce sera comme une prison et très ennuyant. Mais avec ce que j’ai vu la chorale faire cet après-midi, je voudrais aller au paradis et rejoindre les anges pour chanter.

Si ceci est un exemple de ce que louer Dieu dans le ciel sera, j’aimerais en faire partie. Si ce que j’ai vu ici est une indication de la façon dont le paradis sera, j’aimerais aller au paradis. Jésus-Christ est venu dans le monde pour nous montrer le chemin du salut et de la vie éternelle. Nous avons un bon héritage et nous avons tout ce dont nous sommes fiers.

a déclaré Olusegun Obasanjo.





L’agence de presse du Nigéria ajoute que Obasanjo a également déclaré que Dieu ne peut pas sauver le Nigeria, à condition que les Nigérians invitent Dieu dans leur vie collectivement et individuellement.

Le Nigeria peut être sauvé par Dieu, mais nous devons l’inviter dans nos vies. Ce que nous devons faire pour ce pays est entre nos mains.

Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Un PDG démissionne de ses fonctions de conseiller de Trump Charlottesville: l'Amérique attend toujours que Donald Trump désigne l'extrême-droite