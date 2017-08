Omar, 17 ans, voulait rejoindre l’Angleterre: sa route s’est brutalement arrêtée à Bruxelles

Samedi 22 juillet, un jeune migrant a perdu la vie. Il est décédé en tombant du bus auquel il s’était désespérément accroché, dans l’espoir de rejoindre la Grande-Bretagne. Ce vendredi 25 août, le parquet de Bruxelles nous a indiqué qu’il s’agissait d’un Soudanais né en 1999.

« Omar était un être humain, et pour moi, ça compte« . Par ces mots, Betty, bouleversée par la mort d’un jeune garçon, terminait son message publié sur Facebook , il y a quelques semaines. « J’ai voulu diffuser un message sur les réseaux sociaux car je suis scandalisée d’apprendre qu’un jeune homme est mort samedi à Bruxelles dans l’indifférence la plus totale, expliquait-elle par téléphone, après nous avoir joints via notre bouton orange Alertez-nous. Je n’ai pas vu un reportage dans les journaux à son sujet. Pas lu une ligne. Je suis sous le choc. Il n’y a pas de raison qu’on ne parle pas de ce jeune homme sous prétexte qu’il était un migrant ».





