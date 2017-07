Omar Faye tire sur les 7 sages : « C’est l’avis de la honte et du gangstérisme constitutionnel » Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Juillet 2017 à 09:36 | | 1 commentaire(s)|

L’avis favorable donné par le Conseil constitutionnel au Président Sall pour permettre aux électeurs détenteurs de documents autres que la carte d’électeur, de voter, hormis le permis de conduire, a suscité la réaction d’Omar Faye. Le leader de ‘’Leeral askan wi’’ n’y va pas par quatre chemins pour tirer sur les 7 sages.



« C’est l’avis de la honte et du gangstérisme constitutionnel. Nous réclamons nos cartes d’électeurs. On a comme l’impression que les 7 sages sont des militants de l’Apr et qu’ils font partie de la cellule des sages. Leurs photos seront postées partout dans le monde. Ce que nous voulons, ce sont nos cartes d’électeurs. Des récépissés et des passeports ne nous intéressent pas », assène-t-il.



Selon Omar Faye, « Macky a trahi et trompé le peuple sénégalais ». « Comment peut-on passer des cartes d’identité biométriques à des récépissés ? C’est un grand recul. Wade a produit des cartes biométriques avec 12 milliards de francs. Macky, avec 50 milliards, a produit des récépissés ».



Pour Omar Faye, le combat pour la délivrance des cartes d’électeurs « est un combat citoyen et patriotique ». « Il faut que les Sénégalais prennent leur responsabilités en réclamant leurs sésames. Il faut que le ministre de l’Intérieur rende le tablier. Mais, tous ces manquements, nous le comprenons, parce que celui qui est à la tête de la Direction de l'automatisation du fichier (DAF), est un retraité.



Les membres de la société civile et les candidats indépendants qui n’auront pas pris la décision de se battre avant dimanche, seront considérés comme des alliés de Macky Sall », martèle le leader de ‘’Leeral askan wi’’.





Voxpopuli

