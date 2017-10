Omar Jallow, ministre de l’agriculture de Gambie : « l’intégration africaine doit débuter avec le Sénégal et la Gambie » (Forum économique Sénégalo-gambien) Omar Jallow, le ministre de l’Agriculture de la République de Gambie a fait un plaidoyer pour l’intégration africaine, qui selon lui, doit débuter avec le Sénégal et la Gambie ». Dakar abrite du 05 au 06 octobre, la première édition du forum économique Sénégalo-gambien. Cette rencontre de haute facture, qui se tient au King Fahd, a été l’occasion pour le secrétariat permanent sénégalo-gambien et l’Union Nationale des Chambres de commerce en partenariat, de discuter du thème « Un pont économique pour une intégration durable ».

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Octobre 2017 à 19:52





