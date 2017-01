Omar Sarr (PDS) : «le ministre de l’Intérieur ne peut pas organiser les élections" La guerre continue entre le pouvoir et l’opposition sur la revue du code électoral et la refonte partielle des listes électorales. Hier, à l’assemblée nationale, lors de l’examen de deux projet de loi relatifs au processus électoral Omar Sarr, le coordonnateur du Parti Démocratique Sénégalais (Pds) n’est pas allé par quatre chemins pour montrer son désaccord sur l’augmentation le nombre de députés à l’assemblée nationale de 150 à 165.

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Janvier 2017 à 09:02

« Nous pensons que le gouvernement n’a pas assez de temps pour discuter avec nous (opposition). Nous avons pensé que, si le nombre de députés, on pouvait servir les sénégalais de l’extérieur, sans augmenter des députés. »



Le numéro deux du Pds n’a pas manqué de décrédibiliser le ministre de l’Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo qui, par ailleurs, doit organiser les élections législatives , de toute façon nous pensons que "le ministre de l’intérieur ne peut pas organiser les élections. La loi a été voté, mais elle n’est pas encore promulguée.



Certainement elle va être promulgué. Parce qu’en réalité, aujourd’hui, c est la dernière date s’ils veulent organiser les élections le 2 juillet prochain. Aujourd’hui, c’est la dernière date pour ne pas tomber dans les délais des 6 mois de la CEDEAO » a t-il précisé.



Au maire de Keur Momar Sarr de menacer que « il y a une divergence entre eux et nous. Le combat va continuer. Tant qu’il n’y aura pas les élections, nous continuerons le combat. Mais les lois sont votées. Et nous allons pouvoir apprécier maintenant quels sont les décrets d’application, quels sont les arrêtés qui ont été signés. Tout cela, nous devons le suivre pas à pas ». Omar Sarr de préciser que « sur certaines questions nous allons vraiment les étudier avec nos avocats et nous pouvons éventuellement saisir le Conseil Constitutionnel.



Source Vox Populi



