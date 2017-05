Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Omar Sy bientôt papa pour la cinquième fois : sa femme Hélène Sy est enceinte Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Mai 2017 à 01:30 | | 0 commentaire(s)|

Le ventre d’Hélène Sy commence doucement à s’arrondir. L’épouse d’Omar Sy est enceinte de leur cinquième enfant. Il a joué dans l’un des plus gros cartons du cinéma français, Intouchables, fait décoller sa carrière aux États-Unis où il enchaîne les blockbusters… Omar Sy multiplie les rôles. Mais c’est bien celui de père qu’il maîtrise le mieux. Et ça tombe bien, l’acteur de 39 ans s’apprête à reprendre cette partition à zéro. Selon les informations de Public, son épouse est enceinte de leur cinquième enfant. Le couple a déjà deux garçons et deux filles de 15, 12, 10 et 7 ans.

L’histoire d’amour d’Omar et Hélène Sy a tout d’une évidence. Il y a deux ans, à l’occasion des dix ans de leur association Cékedubonheur dont elle est la présidente, la jolie brune aux yeux azur était revenue sur leur rencontre dans les colonnes du magazine Elle. « On s’est rencontrés par l’intermédiaire d’une amie artiste qui vivait chez moi. […] Omar et elle étaient copains de lycée et elle lui avait proposé de venir tourner dans le clip de son groupe. Ils avaient rendez-vous mais elle n’était pas là, c’est donc moi qui l’ai accueilli. »



Dès qu’elle a ouvert la porte, ce fut un véritable coup de foudre entre eux. Il a craqué devant son joli visage et son regard perçant, elle a fondu devant son sourire enjôleur. « Depuis, nous ne sommes plus quittés », a-t-elle confié. Si bien qu’à seulement 24 ans, elle a donné naissance à leur premier enfant. « On ne s’est pas posé la question de l’âge. Faire un enfant correspondait tout simplement à ce que nous vivions à l’époque. »

Après le succès d’Intouchables, et pour ne pas prendre « le risque de devenir des enfants gâtés », toute la famille est partie s’installer à Los Angeles, dans un endroit où ils se sentaient « un peu plus libres ». Leur cinquième enfant verra peut-être le jour là-bas, qui sait ?



source: voici.fr





