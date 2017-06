Omar Victor Diop, le photographe qui rend hommage à l’Afrique et sa diaspora

Omar Victor Diop est né à Dakar en 1980. Précocement, ce sénégalais de 37 ans a développé une passion pour la Photographie et le Design. L’artiste talentueux s’efforce de capturer la diversité des sociétés africaines modernes. Il y a 6 ans, suite au succès de son « Project Fashion 2112, (le futur du beau) » présenté lors de l’exposition panafricaine de la Biennale africaine de photographie de 2011 à Bamako, il décide de se consacrer uniquement à la photographie, pour notre plus grand plaisir.

Omar Victor Diop a exposé de nombreux projets dont le fameux « Diaspora« , dans lequel il se mettait en scène dans la peau de nombreuses figures emblématiques d’afro descendants. Comme on peut le lire sur son site, ce projet est :

Inspiré par la multitude d’œuvres d’art baroque créées à l’époque, Diop envisage cette ère comme marquant le début d’une période d’interactions intenses (et auparavant inexistantes) entre l’Afrique et le reste du monde. En s’inspirant de portraits de notables Africains ayant marqué l’histoire européenne, Diop oppose et compare son parcours de vie et son héritage aux leurs, tout en retraçant les destins uniques des voyageurs et de ceux qui se trouvent dans un environnement étranger.





Nous retrouverons Omar Victor Diop au Festival « La Gassily photo « , qui souhaite rendre hommage à la photographie africaine subsaharienne. L’édition 2017 se tiendra du 3 juin au 30 septembre 2017. Durant cette période, il y exposera « Liberty », une série de photographies qui invitent à une redécouverte d’épisodes de la résistance noire. Pour l’artiste, il s’agit d’une :

« narration réinventée de l’histoire du peuple noir »

Voici quelques-une des œuvres qui seront exposées au festival :











