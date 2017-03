On l’appelait "l’ange de la mort" : un serial killer tué en prison Donald Harvey, ancien infirmier surnommé «l’ange de la mort» parce qu'il tuait ses patients, a été passé à tabac en prison, il est mort jeudi dans l’Ohio.

On le surnommait «l’ange de la mort». Donald Harvey, 64 ans, a été passé à tabac en début de semaine dans sa cellule d’une prison de l’Ohio, où il devait passer le restant de sa vie. Jeudi, les autorités ont annoncé que ce tueur en série bien connu aux Etats-Unis avait succombé à ses blessures. Aucun suspect n’a été arrêté pour le moment. Donald Harvey avait obtenu ce surnom après avoir été arrêté pour avoir tué plusieurs de ses patients alors qu’il était infirmier. Il avait toujours expliqué avoir agi pour leur bien-être, souvent parce qu’ils se trouvaient en fin de vie.



En réalité, l’affaire était bien plus complexe que ça. Il avait écopé de quatre peines de prison à vie après avoir été déclaré coupable de dizaines de meurtres, la plupart commis à l’hôpital. Le plus souvent, il restait aux côtés de ses victimes, pensant leur sauver la vie, indique «USA Today». Il avait réussi à échapper à la chaise électrique après avoir plaidé coupable. En 1987 il avait été condamné pour 25 meurtres perpétrés à l’hôpital Drake de Cincinnati. Puis, plus tard, il avait été déclaré coupable de 36 meurtres commis entre 1970 et 1987 entre l’Ohio et le Kentucky. Il a en tout avoué avoir tué 87 personnes, dont des patients en fin de vie mais également des voisins, des colocataires ou des maîtresses, selon un rapport réalisé par le département de psychologie de l’Université de Radford.



Du cyanure, de la mort aux rats, des virus...



Le premier crime de Donald Harvey remonterait au 30 mai 1970. Alors âgé de 18 ans, il a étouffé un patient dans le Kentucky avec un oreiller et un sac en plastique. «Il a écouté son cœur avec un stéthoscope jusqu’à sa mort. Puis il l’a nettoyé et l’a habillé avec une tenue d’hôpital propre», peut-on lire dans ce rapport cité par «People». Son dernier meurtre, qui a conduit à l’arrestation du serial killer, a eu lieu le 7 mars 1987. Ce jour-là il a donné à un patient de 44 ans du cyanure dans la sonde qui lui permettait de se nourrir. Le même jour, il a également tué une femme de 82 ans lui empoisonnant sa sonde gastrique et son jus d’orange.



Ce sont les résultats des deux autopsies qui ont provoqué l'ouverture d’une enquête au cours de laquelle «l’ange de la mort» a fini par avouer les faits mais avait assuré n’avoir jamais commis d’autres meurtres. Il avait expliqué avoir tué le patient de 44 ans parce qu’il «se sentait mal pour lui et sa famille». Mois après mois, il a finalement reconnu de nombreux meurtres ou tentatives de meurtres, indiquant avoir le plus souvent utilisé du cyanure, mais aussi de l’arsenic, du liquide de nettoyage, ou encore de la mort aux rats. Parmi ses autres méthodes : l’étouffement avec un oreiller, l’installation de réservoir à oxygène défectueux et l’injection du VIH et de l’hépatite B. Dans une interview pour l’émission «60 Minutes» en 2003, il avait indiqué avoir agi ainsi parce que les «médecins sont surbookés et parfois, ils ne voient même pas leurs patients une fois qu’ils sont morts».



source: ParisMatch

