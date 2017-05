Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici On sait enfin pourquoi Michelle Obama a fait une tête bizarre en recevant le cadeau de Melania Trump Rédigé par leral.net le Mardi 2 Mai 2017 à 16:09 | | 0 commentaire(s)|

ÉTATS-UNIS- Sa tête avait beaucoup amusé et intrigué sur les réseaux sociaux. Michele Obama s'est expliquée sur la drôle d'expression qu'elle a faite en recevant le cadeau de Melenia Trump lors de l'inauguration du mandat de Donald Trump, le 20 janvier dernier. Elle essayait en réalité de retenir ses larmes, rapporte The Independant.

Lors d'une conférence à l'american Institute of Architects, le jeudi 27 avril à Orlando, l'ancienne "First Lady" s'est confiée sur ce moment très particulier où, en réceptionnant le traditionnel cadeau de la nouvelle Première Dame, elle s'est tournée vers les caméras en faisant la moue.Si beaucoup ont pensé que Michelle Obama faisait la grimace par rapport à la présidence de Donald Trump, l'ancienne Première Dame a expliqué que non: cela n'avait rien à voir. Elle était juste en train de retenir ses larmes, alors que sa famille devait quitter le foyer qu'elle avait habité pendant huit ans."Pendant ce moment de transition, juste avant que les portes ne s'ouvrent et que nous accueillions la nouvelle famille, nos enfants (Malia et Sasha) étaient en train de sortir par la porte de derrière, en pleurs et disant au revoir à tout le monde", a-t-elle confié.



source: Voici



Et surtout, "je ne voulais pas avoir les larmes aux yeux parce que les gens auraient juré que je pleurais à cause du nouveau président", a-t-elle précisé.

Même si elle est triste d'avoir dû quitter la Maison Blanche, l'épouse de Barack Obama a bien clarifié qu' elle ne souhaite pas pour atant y retourner en 2020: "Je ne demanderais pas à mes enfants de le faire à nouveau, car lorsque vous êtes candidat à un poste comme celui-ci, ce n'est pas seulement vous, c'est aussi toute votre...





Accueil Envoyer à un ami Partager