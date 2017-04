"On va geler toutes les activités dans le Parti", selon les jeunes de la COJER de Pikine 08 responsables de la Convergence des jeunesses républicaines de Pikine ont été arrêtés par la police de Thiaroye hier, et ont été finalement relâchés ce matin . Ces jeunes qui ont décidé de poursuivre leur combat, en appellent au président de la République pour qu'il reste vigilant.

08 responsables jeunes de la Convergence des jeunesses républicaines (COJER) de Pikine ont été arrêtées par la police de Thiaroye, hier au niveau de leur permanence, alors qu'ils animaient une conférence de presse dans le but de promouvoir l'emploi des jeunes de Pikine. Par la suite, ces jeunes ont finalement bénéficié d’une libération ce matin.





« On vient d’être libérés. Maintenant on va passer à la vitesse supérieure. On a tout fait pour le Président Macky Sall. Depuis 2009, on est dans le parti et nous interpellons le président Macky Sall dans les plus brefs délais pour voir la situation de ses jeunes», fulmine l’un des ex-détenus Alpha Oumar Sow, après avoir été relâché par la police tout indiquant par ailleurs, qu’une réunion sera tenu ce soir à 17h pour mettre en place un plan d’action.



« Après la sortie de nos compatriotes, on a décidé de geler toutes les activités du département et annoncé que le combat sera poursuivi», a dit un membre de la COJER, Khadim Fall qui tient à préciser que: « la Convergence des jeunesses Républicaines de Pikine décide de boycotter l’activité que le parti compte organiser dans les 52 communes ».



La Convergence des jeunesses Républicaines (COJER) de Pikine interpelle le président de la République, Macky Sall et demande plus de considération et de respect à l’égard de tous ces jeunes qui ont travaillé pour le parti de l’Alliance pour la république.



Pour rappel, ces jeunes de la COJER de Pikine ont été accusés de troubles à l’ordre publique.





Thierno Malick Ndiaye

