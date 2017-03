Opération « Goût de/ Good France » au Sénégal le 21 mars 2017 Goût de / Good France compte réunir plus de 2000 restaurants dans 150 pays: 2000 chefs, 200 menus, sur 5 continents pour célébrer la gastronomie française. Ce grand évènement de la gastronomie française aura lieu Le 21 mars 2017. Il sera célébré dans plusieurs villes du monde et pour le plus grand nombre de convives, un seul menu à ce jour.

Ce grand moment de gastronomie est orchestré par le Ministère des Affaires Etrangères et du Développement international de France et le célèbre chef Alain Ducasse, s’inspirant en cela d’Auguste Escoffier qui initiait en 1912 « les Dîners d’Epicure ».



"Le repas gastronomique des Français est une pratique sociale coutumière destinée à célébrer les moments les plus importants de la vie des individus et des groupes, tels que naissances, mariages, anniversaires, succès et retrouvailles. Il s’agit d’un repas festif dont les convives pratiquent, pour cette occasion, l’art du « bien manger » et du « bien boire ». Le repas gastronomique met l’accent sur le fait d’être bien ensemble, le plaisir du goût, l’harmonie entre l’être humain et les productions de la nature", a rappelé le communiqué parvenu à la rédaction de Leral.net.



Pour les besoins des festivités, « au Sénégal, pour cette année, 6 restaurants, dans trois villes différentes, Dakar, Saly et Saint-Louis, participent à l’opération. A Dakar : L’Avenue – Radisson Blue et Le Teranga Lounge Pullman Dakar. A Saint-Louis : L’Hôtel La Résidence. A Saly : Le Casino Terrou-Saly, La Guinguette et le Habana Café ».



L’opération sera aussi l’occasion de lancer les bases au Sénégal d’événements liés à la gastronomie, et d’envisager la meilleure manière pour réunir le savoir-faire français culinaire et les produits sénégalais.



Cet événement international, qui fêtera en 2017 sa troisième édition, fait également suite à l’inscription du « repas gastronomique des Français » sur la liste du patrimoine immatériel de l’UNESCO.



En prélude aux agapes, une conférence de presse est prévue ce jeudi 9 mars 2017 pour la présentation de Goût/Good France à la résidence de France à partir de 11 heures. Cette rencontre sera présidée par l’ambassadeur de la France et plusieurs des chefs participant à l’opération.



