« Opération London Bridge » : le plan secret pour annoncer au monde la mort d'Elizabeth II dévoilé

Toujours déli­cat de spécu­ler sur la mort d’Eli­za­beth II qui de surcroît est à 90 ans, en pleine forme. Mais il en est ainsi, un destin de reine commence par un sacre et termine par un long proto­cole d’adieux. Aussi, hors de ques­tion de lais­ser quoique ce soit au hasard, tout doit être parfai­te­ment orga­nisé et tout a été orga­nisé.C’est la révé­la­tion faite par le jour­nal britan­nique The Guar­dian qui vient dans un long article, de décrire préci­sé­ment, toute la machi­ne­rie qui se mettra en branle à la mort de la souve­raine.



Aussi comme l’ex­plique le quoti­dien britan­nique, le premier ministre sera immé­dia­te­ment réveillé, s'il n'est pas déjà éveillé, et informé par certains respon­sables que le « London Bridge est en panne ». (« London Bridge is down »). Ces mots indique­ront que la reine Eliza­beth II est morte. Démar­rera alors une opéra­tion milli­mé­trée dans laquelle des actions préa­la­ble­ment prépa­rées débou­che­ront sur la céré­mo­nie des funé­railles de la souve­raine.



En effet, le « Centre de l'action mondiale » du minis­tère des Affaires étran­gères du pays, situé dans un endroit secret à Londres, infor­mera immé­dia­te­ment les 15 gouver­ne­ments du Royaume-Uni, où la Reine est égale­ment chef d'État. Puis, le Centre trans­met­tra la nouvelle aux 36 autres nations du Common­wealth pour lesquelles la Reine sert de figure de proue symbo­lique depuis de nombreuses décen­nies. La nouvelle sera diffu­sée au grand public presque aussi rapi­de­ment qu'aux diri­geants mondiaux. Le message sera remis comme un scoop à l'agence Press Asso­cia­tion et ensuite à tous les autres médias mondiaux simul­ta­né­ment.



Quant aux chaînes de télé­vi­sion londo­niennes Sky News et ITN – qui auraient répété pendant des années en remplaçant le nom du monarque par « Miss Robin­son » – elles contac­te­ront des experts royaux qui ont déjà signé des contrats pour des inter­views exclu­sives avec ces médias. Une rupture avec une longue tradi­tion de longue date puis que la BBC a toujours été le premier point de presse à connaître les décès royaux.



Le Royaume-Uni entrera alors dans une période de deuil de presque deux semaines. Avant d’être enterré, le corps de la reine sera exposé au palais de West­mins­ter et ce 23 heures par jour. Les funé­railles se ne dérou­le­ront que 9 jours après son décès. Un événe­ment qui marquera la fin d’un règne entamé en 1953, le plus long de l’his­toire de la monar­chie britan­nique.



