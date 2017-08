Opération coup de poing: 125 personnes interpellées pour divers délits...à Kaolack

Cent-vingt personnes ont été arrêtées pour "divers délits", 23 voitures mises en fourrière et 134 motos-taxis "immobilisées" à la suite d’une opération de sécurisation menée récemment par la police et la gendarmerie, dans la commune de Kaolack (centre), a appris l’APS jeudi de source sécuritaire.



"Au total, 120 personnes ont été interpellées, dont quatre-vingt-et-une pour divers délits, 11 pour nécessité d’enquête, 12 pour ivresse publique, six pour détention et usage de chanvre indien, et cinq pour jeux de hasard", précise un communiqué de la police.



Six des personnes arrêtées ont été déférées au parquet, selon la même source.



Au cours de l’opération de sécurisation conduite du 8 au 14 août, "84 pièces afférentes à la conduite de véhicules" ont été saisies par les policiers et gendarmes.



Le communiqué fait état de l’"immobilisation de 134 motos-taxis pour défaut de port de casque de sécurité".



L’opération a été menée dans le périmètre de la commune de Kaolack par une trentaine d’éléments de la police et de la gendarmerie.