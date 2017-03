Opération coup de poing du ministère des Transports: test concluant !

80 conducteurs verbalisés pour défaut de port de ceinture de sécurité par le conducteur, 57 pour invalidité du permis de conduire, 38 véhicules immobilisés pour défaut de visite technique à jour. C’est le bilan de l’opération coup de poing effectué, hier par le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, en collaboration avec les services de sécurité.



Face à la presse hier, le secrétaire général dudit ministère, Jules Aubin Sagna, a fait savoir que cette opération s’est déroulée sur trois points de la ville de Dakar. Ces services se sont déployés sur « la vdn à hauteur de Saint-Lazare, l’axe Front de terre-croisement Bourguiba et poste Médina, entre 7 heures et midi ». Selon M. Sagna, vu le nombre de véhicules appréhendés en une matinée, le résultat obtenu a été « concluant ».



Lors de cette conférence de presse, le secrétaire général du ministère de Transports terrestres a réitéré l’engagement de la tutelle à mettre en œuvre les 10 mesures prises par le gouvernement pour améliorer la sécurité routière.



« L’opération va continuer sur l’ensemble du territoire national et les autorités administratives veilleront à ce que les mesures soient appliquées », a-t-il fait savoir.



M. Sagna a aussi souligné que l’objectif de ces opérations est de montrer aux conducteurs qu’ils peuvent être contrôlés à tout moment, et les obliger à respecter les règles fixées pour la sécurité routière.



