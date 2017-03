Opération de sécurisation à Thiaroye, la Police démantèle des bandes d'agresseurs La police de Thiaroye a mis aux arrêts la bande d'agresseurs qui semait la terreur à Thiaroye. Composée de huit garçons âgés entre 18 et 31 ans, ce sont tous des repris de justice. Des femmes ont aussi arrêtées pour détention de faux billets de banque.

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Mars 2017 à 14:54 | | 0 commentaire(s)|

Les hommes du commissaire Tabara Ndiaye du commissariat de Thiaroye ont réussi un joli coup de filet. La brigade de recherches dudit commissariat a mis hors d'état de nuire "la terreur" des habitants de ce coin populeux de la banlieue de Dakar. Les éléments de Mme Ndiaye ont démantelé le groupe de malfaiteurs qui écumait à Thiaroye, Guinaw Rail et Pikine.



Cette bande était si violente qu'elle avait fini de traumatiser les honnêtes citoyens. Elle ravageait tout sur son passage. La bande était composée de huit individus considérés comme de redoutables gangsters et tous connus du fichier de la police. Leur principale activité, c'est le vol avec violence.



Les circonstances de leur arrestation sont rapportées ici par la commissaire Tabara Ndiaye . "Dans la nuit du 14 au 15 mars, nous avons investi la zone pour une opération de sécurisation. Nous avions été interpellés sur plusieurs cas d'agression et nous avons ciblé ces malfaiteurs depuis longtemps. Nous les avons surpris dans leur chambre au quartier Djeddah 2 sise à Thiaroye Gare. Une fouille minutieuse de la pièce où ils étaient retranchés, nous a permis de découvrir un important arsenal d'armes blanches composées de sept machettes, trois couteaux et 700 grammes de chanvre indien", relate l'officier de police face à la presse.



Elle ajoute que " les enquêtes relatives aux faux billets ont permis de faire la liaison avec la plainte d'un commerçant établi à Thiraoye. Ce dernier a reçu après une vente, la somme de 260.000 francs CFA composés de billet de la même série que ceux trouvés par devers la dame Seck qui fait partie de la bande", renseigne le policier en chef.



Aujourd'hui, tout ce beau monde est en garde-à-vue au commissariat de police de Thiaroye. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vols en réunion commis la nuit et détention illégale d'armes blanches entre autres délits.



source: la tribune

